В Киеве на месте памятника Ленину установили огромную синюю руку

СЕГОДНЯ 19:30 2018-09-27T19:30:16+03:00

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В центре Киева рядом с постаментом, где ранее стоял памятник Ленину, появилась огромная синяя рука. Как заявили в Киевской городской администрации, этот арт-объект под названием Middle Way («Золотая середина») установлен на бульваре Тараса Шевченко в рамках программы «Киев - город мира», инициатором которой является мэр украинской столицы Виталий Кличко.

При этом представители городского управления уточнили, что гигантскую синюю руку создал румынский скульптор Богдан Раци, символизирует же она «дружбу и общение». «Арт-объект устанавливается временно и изображает гигантскую руку, которая символизирует дружбу и общение», - говорится на сайте Киевской городской государственной администрации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае президент Украины Петр Порошенко объявил о результатах декоммунизации в стране. В частности, он посчитал снесенные памятники Ленину. Как оказалось, за три года в незалежной уничтожили около 1,5 тысячи монументов вождю пролетариата.