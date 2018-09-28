В Багдаде убили «Мисс Ирака – 2015» Тару Фарес

СЕГОДНЯ 04:35 2018-09-28T05:01:51+03:00

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В четверг, 27 сентября, в Багдаде убили известную в стране модель, «икону стиля» и обладательницу титула «Мисс Ирака – 2015» Тару Фарес, сообщает телеканал Kurdistan 24 со ссылкой на иракское министерство внутренних дел.

22-летнюю королеву красоты, у которой только в соцсети Instagram 2,7 миллиона подписчиков, застрелили в столичном районе районе Кам-Сара. Девушку с тремя огнестрельными ранениями доставили в больницу, но медикам не удалось спасти ее жизнь, и позже Тара Фарес скончалась.

its.tarafares Тара Фарес пользовалась большой популярностью у пользователей Instagram

Полиция Ирака начала расследование этого громкого убийства. По мнению местной прессы, мотивом для преступления послужила именно популярность Тары Фарес, которая выкладывала в социальных сетях довольно откровенные фотографии. Многие ее публикации вызывали негодование в иракском обществе.

После победы в конкурсе красоты «Мисс Ирака» стала лицом модных брендов. Отмечается, что модель жила в столице Иракского Курдистана, городе Эрбиль, но часто ездила в Багдад.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Гватемале средь бела дня застрелили известную в стране бывшую модель и участницу конкурса красоты Розу Отилию Рамирес. Момент убийства зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.