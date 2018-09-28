Погода в Москве на 28 сентября 2018 года будет облачной и дождливой

СЕГОДНЯ 07:06 2018-09-28T07:06:24+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 28 сентября 2018 года

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Погода в Москве н 28 сентября 2018 года по-прежнему будет облачной и дождливой. Помимо пасмурного неба жителей и гостей столицы ожидается еще и сильный ветер. Его потоки западного и юго-западного направлений разовьют скорость 7-12 м/с, а в отдельных районах города порывы могут достигать 15-20 м/с.

Атмосферное давление, по данным Гидрометцентра России, все еще остается несколько пониженным - 737 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в дневные часы составит 12..14 градусов, а ночью столбики термометров будут держаться в пределах 3..5 градусов.

На выходных осадки прекратятся, ветер также поутихнет, однако теплее не станет. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до нулевой отметки. Правда уже в начале следующей недели немного потеплеет. Будет сухо и солнечно, а воздух прогреется до 15 градусов, передает сайт kp.ru.