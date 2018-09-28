Жених Бузовой оставил ее ради двух миллионов рублей

СЕГОДНЯ 07:29 2018-09-28T07:29:15+03:00

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Впервые в истории реалити-шоу "Замуж за Бузову" один из участников предпочел забрать два миллиона рублей вместо того, чтобы дальше побороться за сердце и руку певицы Ольги Бузовой. Об этом становится известно в шестом выпуске нашумевшей передачи.

Изначально участникам шоу предоставили право - в любой момент каждый из них может уйти из проекта, забрав с собой определенную сумму, размер которой становится больше с каждым отснятым эпизодом.

Первым на такой шаг решился 31-летний Евгений Назаров. Мужчина заявил, что просто не испытывает к певице никакой симпатии, а потому лучше заберет деньги. По словам несостоявшегося жениха, все эти средства уже пошли на благотворительность.

nazarovevgeny.ru Олечка @buzova86 спасибо тебе большое за все!!

Сама же Бузова, узнав о решении Назарова, горько расплакалась. Девушка призналась, что совсем забыла об этом условии шоу, и теперь чувствует себя так, будто стоит всего два миллиона рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что мнения зрителей шоу относительно данной ситуации несколько разделились. Кто-то укоряет мужчину: "Женя, ты о стране вообще подумал, когда деньги брал? Она сейчас как начнет новые песни писать...", а некоторые наоборот обвиняют Ольгу, ведь певица так и не позвала Назарова на свидание - " Вот он и подумал, что все равно выгонят и почему бы не забрать приличную сумму".