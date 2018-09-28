Пассажирский самолет развалился при посадке в США: погибли два пилота

СЕГОДНЯ 08:41 2018-09-28T08:41:54+03:00

Еще два человека были доставлены в больницу в критическом состоянии

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Пассажирский реактивный самолет Dassault Falcon 50 буквально развалился на части при посадке в аэропорту города Гринвиль штата Южная Каролина. В результате инцидента погибли два человека, еще двое серьезно пострадали.

Инцидент произошел днем в четверг, 27 сентября. Самолет заходил на посадку, но, по невыясненным пока причинам, не смог остановиться и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на травяное покрытие. Сразу после того, как он остановился, носовая часть воздушного судна отвалилась

Один из пилотов оказался зажат в кабинеФото: twitter.com

Фото: twitter.com

В момент ЧП на борту находились четыре человека - два пилота и супружеская пара. Пассажиры были госпитализированы в критическом состоянии. Один пилот скончался уже в больнице, а второй - умер прямо на месте. Он оказался зажат в кабине, и тело пришлось доставать с помощью специальной техники.

По факту инцидента уже начато расследование. Власти временно ограничили движение близ аэропорта, поскольку произошел разлив топлива, передает телеканал Fox Carolina.

Напомним, что в ночь с 31 августа по 1 сентября еще один неприятный инцидент произошел с самолетом авиакомпании Utair, который летел в Сочи из Москвы. Воздушное судно не смогло нормально завершить посадочный маневр и в результате упало в реку, после чего воспламенилось, передает сайт kp.ru.