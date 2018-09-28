2018-09-28T10:38:59+03:00
В мире

На итальянском винзаводе взорвалась огромная цистерна с просекко

В результате инцидента в непригодность пришло около 30 тысяч литров игристого напитка [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В итальянской Фонтанелле на одном из винзаводов произошел взрыв цистерныВ итальянской Фонтанелле на одном из винзаводов произошел взрыв цистерныФото: скриншот с видео
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В итальянском городе Фонтанелле провинции Тревизо взорвалась огромная цистерна с белым игристым вином просекко.

На кадрах с места происшествия видно, как из высокой металлической емкости активно выплескивается элитный напиток, который вытекает на землю и затапливает все окружающее пространство.

По предварительной оценке, инцидент произошел по вине сотрудников завода. Вероятнее всего, объем жидкости в резервуаре превысил допустимую норму.

На данный момент известно, что в негодность пришло около 30 тысяч литров вина. В этом году урожай винограда значительно превысил прошлогодние показатели, поэтому предприятие рассчитывала примерно на 10% сверхприбыли, однако теперь этого уже нельзя гарантировать, сообщает Tgcom24.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один инцидент с цистерной произошел в июле в Чувашии, однако содержимое этого резервуара было гораздо более опасным. Грузовик перевозил соляную кислоту с предприятия "Химпром" в Самару, но перевернулся в результате движения по кольцевой дороге.

Взрыв цистерны с просекко на итальянском винзаводе попал на видео.

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