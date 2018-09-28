Минтруд опроверг сообщения об изменении формулы расчета пенсий
В связи с принятыми ранее поправками в законодательство правительство планирует с 2019 года ввести новый порядок индексации пенсий, а вот об изменении формулы расчета страховых пенсионных выплат речи не идет. Такое заявление сделали в пресс-службе российского министерства труда.
Напомним, как писал сайт kp.ru, недавно в СМИ появилась информация о том, что кабмин планирует отказаться от балльной формулы расчета пенсий. Рассмотрение данного вопроса якобы было прописано в документе об основных направлениях деятельности правительства до 2024 года.
"В проекте Основных направлений деятельности правительства под совершенствованием основных параметров распределительного компонента пенсионной системы понимается новый порядок индексации пенсий с 2019 года в связи с принятыми поправками в законодательство", — пояснили в Минтруде.
При этом в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, которая ранее занимала должность главы Счетной палаты, данную информацию также подтвердили, передает РИА Новости.