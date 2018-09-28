Эксперты призвали отказаться от услуг водителей из зарубежья

СЕГОДНЯ 13:25 2018-09-28T13:25:45+03:00

Причина в том, что водители автобусов и такси не соблюдают ПДД и часто становятся причиной аварий

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Президент поручил сократить аварийность на дорогах, но, по мнению экспертов, решить этот вопрос не получится, пока в России водят автобусы и такси иностранцы, которые приезжают в страну на заработки. Только за семь месяцев 2018 года гости России попадали в аварии 5040 раз.

- Эти водители не смотрят за правилами дорожного движения и не стремятся их соблюдать. Одно дело, когда человек учился и получал права в оживленном мегаполисе с насыщенным трафиком, и совсем другое — если он в горном ауле или в степи, обгоняя ишаков. Нет не только должного опыта вождения, но и никакой ответственности. Попал в ДТП, уехал домой, а многие умудряются менять транслитерацию фамилии на одну букву и снова получают права, - рассказывает Александр Холодов, участник Совета межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора».

В Совете федерации решили бороться с проблемой и предложили внести изменения в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Основное нововведение – это запретить иностранцам с национальными и межнациональными водительскими удостоверениями работать в России за водителем.

Тем, кто все же хочет сидеть за баранкой, предлагается обменять права на документ российского образца, на это дадут полгода.

- За это время люди успеют переучиться и переоформить документы. Введение данных ограничений повысит безопасность на дорогах, - рассказывает ФАН один из авторов проекта Михаил Старшинов