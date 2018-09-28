2018-09-28T14:48:53+03:00
Политика

Осенний призыв-2018: Российскую армию пополнят 132,5 тысячи человек

Указ об осеннем призыве-2018 подписал Владимир Путин
Сакина НУРИЕВА
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Призыв в армию начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2018 годаПризыв в армию начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2018 годаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу.

Согласно документу, опубликованному на Официальном интернет-портале правовой информации, российскую армию пополнят 132,5 тыс. человек. Призваны граждане от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в количестве 132 500 человек», — говорится в тексте.

Указ от 28 сентября вступил в силу со дня опубликования.

Призыв в армию начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2018 года.

Кроме того, в документе сообщается, что из рядов Вооруженных сил будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы которых по призыву истек.

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