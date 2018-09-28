Застройщики пообещали подорожание квартир на 5-20 процентов

СЕГОДНЯ 14:58 2018-09-28T14:58:58+03:00

Цены на новостройки могут вырасти на 10% Фото: Евгения ГУСЕВА

Это может произойти уже в конце 2018 начале 2019 года

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Цены на квартиры в новостройках Московского региона могут вырасти на 5-10%. Такие прогнозы делают девелоперы. Подорожание может быть вызвано из-за ужесточения долевого законодательства и роста цен на строительные материалы.

Свой вклад в ценообразование внесен увеличивающийся с 2019 года НДС . Он будет составлять 20 %, вместо действующих сегодня 18%.

Налог отразится на всех сферах строительства, от покупки материалов до перевозок.

Минимальное подорожание составит 5-7%, но не исключено, то ценники будут увеличиваться и до 10% от существующих.

Спасти ситуацию может снижение ипотечных ставок. Эксперты прогнозируют, что рынок недвижимости может быть максимально доступным для покупателей при ставке в 6% и ниже, но пока российские банки не готовы предлагать настолько дешевый продукт клиентам, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru рассказывал, что с 1 июля 2019 года договоры долевого строительства запретят. Об этом во время «Прямой линии» заявил Владимир Путин. А ряд изменений в закон о долевом строительстве вступает в силу уже с 1 июля 2018 года. Что ждет покупателей новостроек и как вообще их покупать, если привычная схема уйдет в прошлое?