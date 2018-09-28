2018-09-28T15:07:32+03:00
Происшествия

В Японии из-за тайфуна «Трами» отменили почти 200 авиарейсов

Стихия может обрушиться на страну уже в выходные
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Приближающийся к Японии мощный тайфун несет с собой проливные дожди и сильный ветерПриближающийся к Японии мощный тайфун несет с собой проливные дожди и сильный ветерФото: REUTERS
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К японским островам движется тайфун «Трами». По прогнозам синоптиков, стихия может обрушиться на страну уже в ближайшие выходные. В связи с непогодой было принято решение отменить порядка 200 авиарейсов.

Тайфун, который надвигается на Японию с юга, классифицируется метеорологами как «чрезвычайно мощный». В связи с этим специалисты дали стихийному явлению не только имя, но и порядковый номер — 24.

К настоящему моменту центр тайфуна находится в 400 километрах от острова Мияко на юге префектуры Окинава. Однако уже в субботу «Трами» может достичь южных островов Японии, а к воскресенью достичь основного острова Хонсю и пройти над всей территорией страны, передает сайт argumenti.ru.

Отмечается, что скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 45 километров в час, а при порывах и вовсе — 60 километров в час. В связи с этим в стране уже предприняты необходимые меры безопасности, приостановлено внутренне сообщение с Окинавой, передает телеканал «360».

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