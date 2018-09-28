Хиллари Клинтон стала комедийной актрисой

СЕГОДНЯ 15:32 2018-09-28T15:32:37+03:00

Бывший госсекретарь США и кандидат на пост президента снялась в кино

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Хиллари Клинтон известна всеми миру, как серьезный политик. Но недавно она решила сменить амплуа и снялась в кино. Политика можно увидеть в одном из американских комедийных сериалов.

Хиллари сыграет эпизодическую роль в сериале «Мерфи Браун», а исполнит она своего двойника - отличаться будет только имя - Хилари Клинтон.

Сюжет картины рассказывает, как героиня Клинтон пытается устроиться на телеканал на должность секретаря. Все участники картины отмечают, что соискательница похожа на известного политика, а вскоре с героиней Клинтон начнут происходить самые забавные вещи.

Критики усмотрели в фильме политический подтекст. Например, один из моментов рассказывает, что героиня «опыт работы с электронной почтой». Его уже связали с историей скандала вокруг взлома личного почтового сервера Клинтон еще на должности госсекретаря в 2009–2013 годах, пишет газета «Известия».

Хиллари Клинтон участвовала в политической гонке США в 2016 году. Тогда Клинтон активно критиковали за то, что она использовала частный почтовый сервер для служебной переписки.

Победу в выборах одержал Дональд Трамп.