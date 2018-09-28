2018-09-28T17:19:01+03:00
Общество

В Госдуме предложили запретить продавать в школах чипсы и газировку

Зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль отметил, что дети не в силах отказаться от употребления в пищу сладкого и жирного
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуме предложили запретить продажу чипсов и газировки в школьных столовыВ Госдуме предложили запретить продажу чипсов и газировки в школьных столовыФото: Евгения ГУСЕВА
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В Госдуме предложили законодательно запретить продавать в школах чипсы, газировку и шоколадные батончики. С соответствующей инициативой выступил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

"Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребёнка и подростка", — сказал Огуль.

В пятницу, 28 сентября, комитет Госдумы по охране здоровья организует выездное заседание, одной из тем которого станет формирование здорового образа жизни.

По словам парламентария, дети не в силах отказаться от употребления в пищу сладкого и жирного и зачастую копируют пищевое поведение взрослых.

"Ребенок не знает, что это вредно, он это охотно ест, потому что ему вкусно, и в итоге подсаживается на сахар", — добавил Огуль.

Он подчеркнул, что школьные столовые должны предлагать детям соки, фрукты и овощи, молочные и кисломолочные продукты, а также мармелад и зефир, передает РИА Новости.

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