C 2019 года могут начать учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием

СЕГОДНЯ 17:39 2018-09-28T17:39:12+03:00

Минпросвещения РФ подготовило проект об учете итогов ЕГЭ при выдаче аттестатов с отличием Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минобрнауки РФ ранее сообщило о планах привязать выдачу золотых медалей к результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку и базовой математике

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Со следующего года могут начать учитывать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) при выдаче аттестата с отличием, сообщили в пресс-службе министерства просвещения.

Минобрнауки РФ ранее сообщило о планах привязать выдачу золотых медалей к результатам сдачи ЕГЭ выпускниками по русскому языку и базовой математике. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что если школьник стал "круглым отличником" в 11 классе, но не смог набрать 70 баллов по русскому языку и по профильной математике или 5 баллов по базовой математике, то он не поучит аттестат с отличием.

"В случае принятия проекта новый порядок выдачи аттестатов с отличием будет действовать уже для выпускников этого года", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Минпросвещения проводит разработку вопроса о полноценном возврате ценности золотых медалей, которые выдают вместе с аттестатом с отличием.