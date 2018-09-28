Компания Джеффа Безоса получила контракт на поставку двигателей для новых ракет Vulcan
Компания Джеффа Безоса Blue Origin будет поставлять двигатели BE-4 для новых ракет-носителей Vulcan, разрабатываемых компанией United Launch Alliance (ULA).
"ULA выбрала двигатели BE-4 производства Blue Origin для разгонного блока нашей ракеты следующего поколения VulcanCentaur, разработка дизайна которой приближается к концу", - говорится в сообщении ULA в Twitter.
Отмечается, что новая ракета будет «способствовать внедрению более совершенных технологий и инноваций».
Сейчас нет официальной информации о том, когда будет осуществлен первый запуск новой ракеты. Газета The Wall Street Journal сообщила, что первый запуск Vulcan планируется в 2020 году. К 2022-2023 годам носитель заменит использующийся Atlas V, на которых устанавливаются двигатели РД-180.
Двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V поставляет российское НПО "Энергомаш".