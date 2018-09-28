Компания Джеффа Безоса получила контракт на поставку двигателей для новых ракет Vulcan

28 Сент. 22:02 2018-09-28T22:02:39+03:00

Сейчас нет официальной информации о том, когда будет осуществлен первый запуск ракеты

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Компания Джеффа Безоса Blue Origin будет поставлять двигатели BE-4 для новых ракет-носителей Vulcan, разрабатываемых компанией United Launch Alliance (ULA).

"ULA выбрала двигатели BE-4 производства Blue Origin для разгонного блока нашей ракеты следующего поколения VulcanCentaur, разработка дизайна которой приближается к концу", - говорится в сообщении ULA в Twitter.

Отмечается, что новая ракета будет «способствовать внедрению более совершенных технологий и инноваций».

Сейчас нет официальной информации о том, когда будет осуществлен первый запуск новой ракеты. Газета The Wall Street Journal сообщила, что первый запуск Vulcan планируется в 2020 году. К 2022-2023 годам носитель заменит использующийся Atlas V, на которых устанавливаются двигатели РД-180.

Двигатели РД-180 для ракет-носителей Atlas III и Atlas V поставляет российское НПО "Энергомаш".