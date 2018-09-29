2018-09-29T10:03:18+03:00
Происшествия

Число погибших при землетрясении и цунами в Индонезии возросло до 48

Еще 356 человек пострадали [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси, после чего на остров обрушилась волна цунамиЗемлетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Сулавеси, после чего на остров обрушилась волна цунамиФото: REUTERS
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По последним данным, в результате цунами, обрушившегося на индонезийский остров Сулавеси после сильного землетрясения, произошедшего в минувшую пятницу, 28 сентября, погибли 48 человек, и еще 356 пострадали.

Между тем пока власти успели произвести подсчет жертв и раненых только в городе Палу, передает агентство Associated Press. Таким образом, как заметил официальный представитель индонезийского агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, число погибших и пострадавших в ближайшее время, скорее всего, увеличится.

Напомним, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в минувшую пятницу у берегов Сулавеси недалеко от города Палу, после чего на остров обрушилась волна цунами высотой до двух метров.

Стоит отметить, что стихия застала людей врасплох: незадолго до ЧП власти Индонезии отменили объявленное после землетрясения предупреждение об угрозе цунами.

Двухметровое цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси.

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