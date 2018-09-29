2018-09-29T15:50:51+03:00
Звезды

Пол Маккартни написал книгу для детей

Книга под названием Hey Grandude повествует о приключениях дедушки и его четырех внуков
Дарья ИВАШКИНА
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Британский музыкант Пол МаккартниБританский музыкант Пол МаккартниФото: EAST NEWS
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Британский музыкант Пол Маккартни написал детскую книгу. Называется она Hey Grandude («Эй, дедуля») и повествует о приключениях дедушки и его четырех внуков.

Маккартни признался, что его целью было создать книгу для всех дедушек мира, чтобы «им было что почитать внукам перед сном». А вдохновил музыканта на написание произведения его собственный внук: мальчик однажды обратился к нему со словами Hey Grandude, в результате основателю группы The Beatles так понравилось подобное обращение, что он даже решил написать книгу.

«Я написал новую книгу для детей, с картинками. Она называется Hey Grandude. Почему? У меня восемь внуков и все они прекрасны», - заявил Маккартни в своем Twitter.

Кстати, работу сэра Пола Маккартни можно будет оценить уже в следующем году: как ожидается, его книга поступит в продажу в сентябре 2019 года.

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