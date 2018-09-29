2018-09-29T18:27:22+03:00
В мире

Посол Сербии в РФ прокомментировал обострение ситуации с Косово

Славенко Терзич отметил в интервью Радио «Комсомольская правда», что провокационные действия Приштины доказывают ее нежелание идти к мирному урегулированию конфликта
Денис СУХОВОльга СОЛОМАТИНА
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Посол Сербии в РФ Славенко ТерзичПосол Сербии в РФ Славенко Терзич
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Провокационные действия спецподразделений МВД так называемой Республики Косово доказывают нежелание Приштины идти к мирному урегулированию конфликта вокруг автономии.

Об этом заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» посол Сербии в России Славенко Терзич.

«Произошла очень серьезная провокация со стороны временных институций нашего автономного края Косово и Метохия, это была агрессия на гидростанцию «Газиводе» и озеро Газиводе. Мне кажется, эта серьезная провокация показывает, что Приштина не готова к мирному урегулированию конфликта. Сербия в этом очень заинтересована, руководство страны делает все, чтобы люди жили спокойно», - подчеркнул Терзич.

Он также выразил опасения, что дальнейшие провокационые действия со стороны косовского руководства могут обострить не только конфликты внутри Сербии, но и во всем Балканском регионе.

Ранее около 60 бойцов косовского спецподразделения ROSU разместили свои позиции вблизи ГЭС «Газиводе» и прилегающего к ней аккумуляционного озера. Кроме того, они вошли на территорию центра экологии и спорта вблизи плотины. Сообщается, что спецназовцы задерживали всех сербов, встречающихся на пути.

Большая часть озера «Газиводе», как и сама гидроэлектростанция, находятся под контролем Белграда, в последние годы сербские власти вложили в местную инфраструктуру немалые средства — до двух миллионов евро.

В ответ на провокационные действия Приштины президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Аналогичные указания получили все спецподзразделения МВД республики.

Напомним, в 2008 году албанские структуры Косово провозгласили независимость от Сербии. Сербские власти вступили в переговоры с косоварами для облегчения жизни своих граждан в автономном крае, а также ради сближения с Евросоюзом.

Итогом консультаций при посредничестве Брюсселя стали два соглашения между Приштиной и Белградом: О принципах нормализации отношений и О сообществе сербских общин. Однако 4 августа Приштина не соблюла последний срок выполнения договоренностей, что привело к очередному витку напряженности в регионе.

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