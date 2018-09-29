NASA: К Земле приближается астероид размером с Биг Бен

СЕГОДНЯ 21:50 2018-09-29T21:50:39+03:00

Небольшое космическое тело движется со скоростью около 60 тысяч километров в час и подойдет к планете на расстояние в 5,87 млн километров

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Американское Национальное агентство по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) предупредило о приближении к Земле небольшого астероида.

Об этом сообщила газета Daily Express.

Агентство не располагает точными данными размере астероида. Предполагается, что его длина составляет от 70 до 160 метров. Верхняя граница этой оценки превышает высоту лондонского колеса обозрения или знаменитой часовой башни Вестминстерского дворца, часто именуемой Биг Бен. Нижняя же эквивалентна шести лондонским двухэтажным автобусам, установленным в ряд.

Космическое тело, получившее название SP1, движется со скоростью примерно 36 700 миль в час (около 60 тысяч километров в час). Ожидается, что ближе всего к Земле оно окажется 3 октября — астероид пролетит мимо планеты на расстоянии в 0,039 астрономических единиц или 5,87 млн километров, что примерно в 15 раз превышает расстояние от Земли до Луны.

Впервые астероид попал в поле зрения НАСА 19 сентября. После сближения с Землей он направится в сторону Венеры, к которой подойдет 3 ноября. В следующий раз SP1 вернется к нашей планете утром 2 октября 2051 года.