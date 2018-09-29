2018-09-29T23:10:51+03:00
В мире

В Италии ссора из-за парковочного места закончилась тройным убийством

Житель провинции Леччена юге страны застрелил троих соседей, которые оставляли машину перед его домом
Денис СУХОВ
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В Италии ссора из-за парковочного места закончилась тройным убийствомВ Италии ссора из-за парковочного места закончилась тройным убийствомФото: REUTERS
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На юге Италии банальная ссора из-за парковочного места закончилась тройным убийством. Житель провинции Лечче, 56-летний Роберто Паппада, застрелил троих соседей по улице из револьвера, после чего сдался полиции.

По мнению мужчины, соседи постоянно оставляли свой автомобиль слишком близко к его дому, что неизменно приводило к скандалам. Однако ранее ссоры никогда не перерастали в серьезный конфликт и поводов для вмешательства правоохранителей не было.

В ночь на субботу соседи Паппады снова припарковались на спорном месте. В ходе последовавшей перепалки мужчина застрелил из револьвера 36-летнего владельца машины Андреа Марти, после чего дождался прибытия его родных и открыл огонь уже по ним. Отец и тетя автолюбителя скончались на месте, а мать была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, как ожидается, женщина пробудет в больнице по меньшей мере 15 дней.

Прибывшие на место происшествия карабинеры застали Паппаду с оружием в руках, однако сумели успокоить мужчину и убедили сдаться. На допросе он полностью признал свою вину. Кроме того выяснилось, что револьвер хранился у него незаконно.

Против Паппады выдвинуты обвинения в предумышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами, а также в нелегальном хранении оружия.

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