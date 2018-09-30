На юго-западе Москвы произошла авария с участием Porsche

СЕГОДНЯ 13:38 2018-09-30T14:04:40+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, ДТП случилось на юго-западе Москвы. Как стало известно, на проспекте Вернадского столкнулись автомобили Porshe и Renault. По словам очевидцев, от удара машина французской марки перевернулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671098" frameborder="0"></iframe> Авария на проспекте Вернадского.

Между тем, по предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Кстати, отметим, это уже далеко не первая авария с участием Porshe. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре 2015 года водитель Porsche устроил ДТП с шестью машинами на Москворецкой набережной в Москве. Тогда автомобилист не справился с управлением спорткаром и неожиданно выехал на встречную полосу. А в августе этого года пешеход погиб под колесами Porsche рэпера из Санкт- Петербурга.