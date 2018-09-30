Порошенко: Украина рассчитывает приобрести американские системы ПВО

СЕГОДНЯ 22:47 2018-09-30T22:47:08+03:00

В Киеве уверены в существовании угрозы массированной воздушной атаки со стороны России

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Украина рассчитывает приобрести американские системы противовоздушной обороны, так как опасается массированной авиационной атаки со стороны России. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

«Мы бы очень рассчитывали купить систему противовоздушной обороны. Поскольку для нас существует угроза массированной атаки со стороны России с применением авиации», - заявил украинский президент в интервью телеканалу CNN.

По его словам, передача подобных оружейных систем Киеву должна убедить российски власти, что они «заплатят гораздо более высокую цену, если решат пересечь еще одну красную линию» и атаковать украинскую территорию.

«Мы не просим, чтобы американские солдаты защищали Украину. Мы просто просим установить эффективное сотрудничество с целью обеспечения глобальной безопасности, в котором лидирующую роль будут играть США», - заверил Порошенко.

Также глава украинского государства прокомментировал поставку стране американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, назвав ее важным символическим шагом со стороны Вашингтона.

«Поскольку это первые летальные вооружения, которые мы получили, определенно они предназначены для оборонительных операций», - пояснил Порошенко.

Ранее президент Украины поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за более проевропейский настрой украинцев.