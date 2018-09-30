2018-09-30T23:12:11+03:00
Общество

Усманов: В России остался один олигарх

Миллиардер не назвал имя того, кто, по его мнению, получил «бизнес от власти»
Юлия ДИВЕЕВА
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Предприниматель и меценат Алишер Усманов. Фото: Михаила Мецеля/ТАССПредприниматель и меценат Алишер Усманов. Фото: Михаила Мецеля/ТАСС
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В России остался только один, последний олигарх. Такое мнение высказал предприниматель и меценат Алишер Усманов в интервью телеканалу «Россия-1».

«Считаю, остался у нас один пассажир в этом вагоне, он уже пустой, а он один сам сидит - до сих пор катится… Он олигарх. И он про себя это знает. Он все потерял, кроме одной компании, вот поэтому он в ней и остается. А больше олигархов нет», - уверен миллиардер.

Он отказался называть имя того, о ком шла речь. Однако уточнил, что в его понимании олигарх – это человек получивший свой бизнес от власти. При этом он отметил, что само слово «олигарх» не любит.

«В нем есть какое-то ущербное для мужчины звание. Это то же самое, что сказать – «фаворит королевы». В данном случае олигарх - это человек, который все взял, не заплатив. Я к ним никогда в жизни не относился», - подчеркнул Усманов.

Предприниматель высказал мнение, что Роман Абрамович и Олег Дерипаска ведущие, талантливые бизнесмены, и ни одного из них он не считает олигархом.

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