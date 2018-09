Киану Ривз попросил быть добрее с животными

СЕГОДНЯ 00:05 2018-10-01T00:08:03+03:00

Актер Киану Ривз сфотографировался с футболкой на которой изображен его герой Джон Уик и собака, нарисованные в стиле аниме. Дополняет рисунок слоган «Будьте добры к животным, или я убью вас» (Be kind to animals, or I’ll kill you).

Киану Ривз держит футболку с надписью "Будьте добры к животным, или я убью вас"

Снимок опубликован 30 сентября на развлекательном интернет-портале Pikabu. Актер, известный своей благотворительной деятельностью. Решил в очередной раз обратить внимание на бартьев наших меньших и призвал защищать их.

Киану Ривз снова стал мемом

Фотография грозного Киану сразу стала мемом. Пользователи Pikabu сразу же подредактировали рисунок и надпись на футболке и предложили свои варианты.

Пользователи шутят на тему объявления о гаражной распродаже

Киану Ривз известен тем, что не тратит заработанные деньги на пентхаусы, дорогие особняки, большие машины и золотые украшения. Он постоянно оказывает поддержку благотворительным организациям, больницам, социальным учреждениям.

Предложили и вот такой вариант рисунка для футболки - Джон Уик и собака

