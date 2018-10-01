ФСИН увеличила нормы питания для беременных, подростков и инвалидов
В колониях и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН)введут усиленное питание для заключенных подростков, инвалидов и беременных женщин. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.
Рацион улучшится для содержащихся под стражей и отбывающих строк беременных женщин, кормящих матерей, несовершеннолетних, инвалидов I и II групп. Соответствующий приказ вступил в силу с 30 сентября.
В документе учтены рекомендуемые Минздравом РФ нормы лечебного питания (среднесуточных наборов основных пищевых продуктов) для беременных и кормящих женщин в родильных домах и детей различных возрастных групп в детских больницах, передает Интерфакс.
При этом в Минюсте не уточнили, какие продукты будут дополнительно получать заключенные. В приказе расписан рацион питания для осужденных и подследственных «в случаях, если приготовление горячей пищи невозможно, и нормы замены одних продуктов питания другими».