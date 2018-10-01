2018-10-01T04:34:33+03:00
Политика

В России начался осенний призыв в армию

С октября по декабрь на срочную службу будут призваны 132,5 тысячи граждан
Юлия ДИВЕЕВА
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В России осенью в армию пойдут 132,5 тысячи гражданВ России осенью в армию пойдут 132,5 тысячи гражданФото: Александр ГЛУЗ
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Осенний призы в армию стартует в России. Одновременно начинается увольнение тех солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок службы истек.

Согласно указу главнокомандующего и президента РФ Владимира Путина, с октября по декабрь на срочную службу будут призваны 132,5 тысячи граждан. Некоторые из них пойдут служить в научные и спортивные роты. Также предусмотрено прохождение альтернативной службы

Минобороны РФ на сборных пунктах традиционно обеспечивает молодых людей горячим питанием, военной формой и несессерами. Призывники обязательно пройдут психологическое тестирование, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт «КП», в весеннюю призывную кампанию этого года в армию пошли 128 тысяч человек. В осенний призыв 2017 года в войска набрали 136 тысяч человек, а весной прошлого года было призвано 142 тыс. человек.

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О том, как он пройдет, и о нововведениях военный обозреватель «КП» поговорил с начальником направления призыва и подготовки граждан к военной службе Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, полковником Алексеем Князевым.(подробнее)

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