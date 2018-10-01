На референдуме в Македонии явка составила 36,11% избирателей

СЕГОДНЯ 05:31 2018-10-01T05:31:45+03:00

Большинство из голосовавших поддержали межправительственный договор с Грецией и переименование страны

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В Македонии явка избирателей на референдуме по вопросу переименования бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония была крайне низкой и составила 36,11% от общего числа голосующего населения. Об этом сообщила Государственная избирательная комиссия страны (ГИК).

По предварительным данным, после подсчета 85,71% бюллетеней большинство пришедших на избирательные участки поддержали межправительственный договор с Грецией - 91,25%. Против переименования высказались 5,82% населения.

ГИК не сможет признать итоги референдума, поскольку, по законам Македонии, в плебисците должны были участвовать не менее половины электората, передает ТАСС.

Однако премьер-министр республики Зоран Заев, заявил, что референдум можно считать успешным, потому что страна продолжает движение по европейскому пути.

«Граждане и государственные институты провели мирный день референдума, Македония и граждане показали, что они являются частью европейской семьи, проголосовали достойно и свободно. Каждый гражданин принял решение по собственному убеждению, референдум - это инструмент, с помощью которого решают только те, кто идет на голосование», - подчеркнул премьер.

Голосование сопровождалась митингами против переименования Македонии. Противники соглашения с Грецией призывали сограждан не ходить на участки и не заполнять бюллетени.