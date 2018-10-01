2018-10-01T11:51:55+03:00
Происшествия

На подмосковной базе отдыха нашли мертвым первокурсника, отмечавшего посвящение в студенты

СК начал проверку случившего
Александр ДЖУМАЕВ
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Тело молодого человека было найдено в номере одной из местных баз отдыхаТело молодого человека было найдено в номере одной из местных баз отдыхаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Солнечногорском районе Подмосковья расследуются обстоятельства смерти 17-летнего юноши. Тело молодого человека было найдено в номере одной из местных баз отдыха.

Как сообщает официальная страница Главного следственного управления Следственного Комитета России по Московской области, по факту случившегося проводится проверка. На сайте ведомства также отмечается, что юноша приехал на базу отдыха, чтобы принять участие в посвящении в студенты. При этом название учебного заведения, в котором учился молодой человек, не уточняется.

Это уже не первый резонансный случай, связанный с праздником посвящения в студенты. Ранее сайт kp.ru писал о скандале, которым закончился праздник, устроенный первокурсниками Тюменского государственного университета. Было снято видео, на котором несколько голых молодых людей танцуют на подиуме местного ночного клуба. Отмечается, что главным призом за участие в этом «конкурсе» был сертификат на посещение тату-салона.

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