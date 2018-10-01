Британские ученые сломали стереотип о необыкновенном уме собак

СЕГОДНЯ 12:02 2018-10-01T12:02:57+03:00

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Нейрофизиологи из Великобритании опровергли миф о том, что собаки обладают удивительными умственными способностями. Оказалось, что их ближайшие сородичи, волки, имеют такой же уровень интеллекта.

- Многие наши коллеги, похоже, не просто изучают интеллект собак, а пытаются доказать, насколько умными они являются. Их часто сравнивают в позитивном ключе с шимпанзе и говорят, что они имеют некие уникальные черты. Однако всегда оказывается, что этими же способностями обладают и многие другие виды, - подчеркивает нейрофизиолог Стивен Ли из университете Эксетера.

Ранее ученые во всем мире твердили о том, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов своих хозяев. Более того, по словам нейрофизиологов, собаки хорошо запоминали «ненужную» информацию, которую использовали впоследствии при общении с хозяином.

Британские ученые решили проверить эти утверждения. Они проанализировали выводы свыше трех сотен исследований, которые посвящены интеллекту животных. Другой задачей ученых было понять, как интеллект собак отличается от других млекопитающих, сообщает издание Learning & Behavior.

В итоге, анализ показал, что умственные способности собак часто завышаются экспериментаторами. По словам британских ученых, коллеги не обращали внимание на то, что «кузены» собак, волки, справляются с задачами ничем не хуже. А шимпанзе и дельфины превосходят их в плане интеллектуальных способностей.