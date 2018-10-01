Соединения Южного военного округа подняты по тревоге из-за двусторонних учений

СЕГОДНЯ 12:08 2018-10-01T12:08:42+03:00

В учениях задействованы семь тысяч военнослужащих, а также все виды боевой техники

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Личный состав подразделений Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных на территории Дагестана, Ставрополья, Северной Осетии и в Краснодарском крае, был поднят по тревоге в рамках начавшихся учений. В них также примут участие военнослужащие 4-й российской военной базы, которая находится в Южной Осетии.

Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, основная цель учений – отработка взаимодействия между видами вооруженных сил.

Учения пройдут в две стадии. Первый этап будет включать в себя развертывание группировки войск, тогда как на втором этапе учений будут отработаны действия войск при обороне и наступлении.

В первую «команду» участников учений входят соединения 58-й и 8-й гвардейской армий ЮВО, а также части 4-й армии ВВС и ПВО. Противостоять им будут военнослужащие 49-й армии ЮВО, соединений морской авиации Черноморского флота, а также морская пехота этого же флота.