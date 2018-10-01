2018-10-01T13:10:36+03:00
Наука

Нобелевская премия по медицине в 2018 году присуждена Джеймсу Эллисону и Тасуку Хондзё за терапию рака

В понедельник, 1 октября, в Стокгольме были оглашены имена ученых, которым досталась Нобелевская премия по медицине в 2018 году
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ученый Тасука Хондзё (посередине) со своей командой. Фото: @NobelPrizeУченый Тасука Хондзё (посередине) со своей командой. Фото: @NobelPrizeФото: Twitter.com
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Нобелевская премия по медицине в 2018 году была присуждена американскому биологу Джеймсу Эллисону и японскому иммунологу Тасуке Хондзё. Ученые удостоились награды за свои исследования в области терапии рака.

"Нобелевская премия в области физиологии и медицины 2018 была присуждена совместно Джеймсу П. Эллисону и Тасуку Хондзе за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции", - сообщается на странице премии в Twitter.

По словам организаторов, лауреатам этого года удалось произвести настоящую "революцию" в сфере лечения онкологических заболеваний и изменить представление о том, как можно управлять данным заболеванием. Эллисон и Хондзе научились стимулировать способность иммунной системы человека атаковать опухолевые клетки, что оказалось поразительно эффективным в борьбе с раком.

Нобелевская премия по медицине присуждена за терапию рака. Фото: @NobelPrize Фото: Twitter.com

Нобелевская премия по медицине присуждена за терапию рака. Фото: @NobelPrizeФото: Twitter.com

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по физиологии имедицине присудили коллективу ученых (Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг) за исследования молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы. Речь идет о тех самых "биологических часах".

Официальная же церемония оглашения имен лауреатов премии 2018 года проходит в понедельник, 1 октября, в Стокгольме. "Комсомольская правда" ведет прямую-онлайн трансляцию торжественного события.

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