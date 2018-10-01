В Индонезии из-за сходя селя пострадали 2 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-10-01T13:10:28+03:00

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В Индонезии из-за сходя селя могли погибнуть еще порядка двух тысяч человек. Сход потоков произошел на острове Сулавеси, где ранее случилось мощное землетрясение.

Как передают местные СМИ, один из населенных пунктов острова оказался полностью накрыт грязевыми потоками. В настоящее время связь с местными жителями еще не установлена. До сих пор остается не известным удалось ли кому-нибудь выжить. Никакой информации и состоянии здоровья пострадавших пока нет.

«Расположенный на юге от города Палу (административный центр провинции Центральный Сулавеси) населенный пункт оказался практически полностью накрыт потоками лавы, образовавшимися после землетрясения и цунами. Спустя более двух суток никакой информации о находившихся там примерно 1 тысячи местных жителей не поступало», — приводит сообщение индонезийских газет «Свободная пресса».

Кроме того, поблизости располагаются еще несколько населенных пунктов, которые также значительно пострадали. В настоящее время здесь работают спасатели, они эвакуируют пострадавших и оказывают им необходимую помощь. Кроме того, специалисты устанавливают число жертв стихии, передает сайт телеканала «Звезда».