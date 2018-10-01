2018-10-01T13:20:47+03:00
Спорт

Валерий Газзаев: "Будем надеяться, что найдется достойная замена Акинфееву"

Экс-наставник столичного ЦСКА и сборной России прокомментировал новость об уходе вратаря из национальной команды
Евгений НЕСЫНВалерия ЛЫСЕНКО
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Игорь Акинфеев и Валерий Газзаев.Игорь Акинфеев и Валерий Газзаев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Долго работавший вместе с Игорем Акинфеевым в московском ЦСКА тренер Валерий Газзаев заявил в интервью радио "Комсомольская правда" прокомментировал новость об уходе вратаря из национальной команды. Он признался, что для сборной это - потеря, хотя само решение вратаря обдуманное и ответственное.

- Потеря всегда сильного игрока, уверенного, тем более, Игорь Акинфеев это всегда, конечно, нежелательно. Хочется, чтобы он продолжал свою карьеру. Тем более, Игорь Акинфеев своим выступлением в составе национальной сборной в составе своего клуба подтвердил настоящий патриотизм, действительно, высочайшую самоотдачу и, как патриот своей страны, и как профессионал, с честью служил своему Отечеству. Очень жаль, что он заканчивает. Но, раз он принял такое решение, то, наверное, это решение обдуманное, взвешенное и очень ответственное. Тем более, Игорь Акинфеев всегда был ответственным человеком. Сожалею, но, с другой стороны, и уважаю его решение, наверное, для этого были веские основания.

Говоря же о том, кто же сменит Акинфеева в сборной, Газзаев сказал:

- Есть молодые вратари, начинающие. И в этом отношении, мне кажется, когда игроки заканчивают играть, появляются другие игроки, но будем надеяться, что достойная замена будет в национальной сборной Игорю Акинфееву.

Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года, дебютировав в ней в матче против команды Норвегии (2:3). Последняя игра легендарного вратаря - это четвертьфинал ЧМ-2018 против команды Хорватии - 1:1, (2:3 по пенальти).

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