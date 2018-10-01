Российские военные помогают восстанавливать сирийские школы

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-01T13:36:51+03:00

Впервые спустя два года после бомбежки боевиками заработало учебное заведение для девочек

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Учебный год в школе для девочек в населенном пункте Ялда провинции Риф-Дамаск начался вовремя, благодаря помощи российских военных. В середине августа специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии согласовали с администрацией провинции Риф-Дамаск ремонт учебного заведения. Помимо пиломатериалов в школу привезли письменные принадлежности и ранцы.

В результате было отремонтировано 11 классов, учительская и учебные коридоры.

- В нашей школе мы сделали ремонт к началу учебного года: покрасили стены, все побелили, полностью поменяли электропроводку, вставили окна. Сделали светильники. Теперь в классах светло. Кроме того — поставили новые парты. Это то, чего не хватало,- рассказала Рахда Шаба, директор школы для девочек.

Помимо этого, военные продолжают оказывать гуманитарную помощь Сирии. На днях Россия доставила стройматериалы для ремонта больниц, а также необходимые медикаменты, как сообщает пресс-служба Министерства обороны.

К слову, в городе Джейруд в провинции Дамаск отремонтируют еще одно учебное заведение, которое находится в разрушенном состоянии.

- Конечно, в первую очередь я хочу поблагодарить за помощь Россию в борьбе с террористами. Если бы не вы, дети сейчас не смогли бы ходить в школу. И отдельное спасибо за стройматериалы. Сирии нужны грамотные специалисты. К сожалению, вы сами можете видеть, в каком состоянии у нас парты во дворе. Когда здесь были боевики, они использовали школьную мебель как дрова для костров. С вашей помощью починим парты и стулья, и тогда детям не придется учиться в две смены,- поделился Нура Хаттыб, преподаватель школы.