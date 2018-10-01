2018-10-01T14:04:01+03:00
В мире

Американского охотника чуть не убила туша застреленного им медведя

Напарник охотника не пострадал
Александр ДЖУМАЕВ
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Инцидент произошел в штате АляскаИнцидент произошел в штате Аляска
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В американском штате Аляска охотник получил серьезные ранения, когда на него упала туша убитого им медведя. Инцидент произошел в штате Аляска.

Как сообщает газета Anchorage Daily News, двое местных жителей – 28-летний Уильям МакКормик и 19-летний Закари Теннисон – в субботу отправились на охоту в окрестности озера Картер. В заявлении полиции указано, что охотники заметили на утесе медведя и выстрелили в него, после чего медведь упал с обрыва прямо на стрелков. Теннисон не пострадал, а вот МакКормик получил тяжелые травмы после того, как на него упала туша медведя.

Прибывшие на место происшествия по вызову Теннисона сотрудники экстренных служб вызвали вертолет для отправки МакКормика в госпиталь. В настоящий момент пострадавший охотник находится в реанимации.

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