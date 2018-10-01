В Германии задержали членов ультраправой группировки, планировавших свергнуть правительство страны

СЕГОДНЯ 17:17 2018-10-01T17:17:53+03:00

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1 октября в разных городах федеральных земель Саксония и Бавария были задержаны экстремистов. По предварительным данным, все задержанные, а также их предполагаемый главарь, который на момент ареста других подозреваемых уже находился под стражей, входили в группировку «Революция Хемниц».

Немецкие правоохранительные органы предполагают, что подозреваемые планировали свергнуть действующую власть в Германии. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung, ссылающееся на свой источник в полиции. По информации издания, такой вывод был сделан следствием после изучения переписок и телефонных разговоров подозреваемых. Экстремисты называли себя «элитой правой сцены» в Германии и планировали нападения на мигрантов и политиков. Тем не менее, их главной целью была отмена действующих в Германии законов.

Правоохранители полагают, что нападения на мигрантов, политиков и журналистов могли быль совершены в ближайшее время. «Они хотели видеть другую страну», – цитирует Süddeutsche Zeitung свой источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что первое нападение было запланировано на День германского единства – 3 октября. В настоящий момент следствие выясняет планы заговорщиков.