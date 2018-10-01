2018-10-01T17:17:53+03:00
В мире

В Германии задержали членов ультраправой группировки, планировавших свергнуть правительство страны

Шестеро подозреваемых планировали совершить нападение 3 октября – в День германского единства
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Немецкие правоохранительные органы предполагают, что подозреваемые планировали свергнуть действующую власть в ГерманииНемецкие правоохранительные органы предполагают, что подозреваемые планировали свергнуть действующую власть в ГерманииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

1 октября в разных городах федеральных земель Саксония и Бавария были задержаны экстремистов. По предварительным данным, все задержанные, а также их предполагаемый главарь, который на момент ареста других подозреваемых уже находился под стражей, входили в группировку «Революция Хемниц».

Немецкие правоохранительные органы предполагают, что подозреваемые планировали свергнуть действующую власть в Германии. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung, ссылающееся на свой источник в полиции. По информации издания, такой вывод был сделан следствием после изучения переписок и телефонных разговоров подозреваемых. Экстремисты называли себя «элитой правой сцены» в Германии и планировали нападения на мигрантов и политиков. Тем не менее, их главной целью была отмена действующих в Германии законов.

Правоохранители полагают, что нападения на мигрантов, политиков и журналистов могли быль совершены в ближайшее время. «Они хотели видеть другую страну», – цитирует Süddeutsche Zeitung свой источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что первое нападение было запланировано на День германского единства – 3 октября. В настоящий момент следствие выясняет планы заговорщиков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украина вышлет венгерского консула в Закарпатье, если Будапешт его не отзовет
Полотно художника Джао Уцзи ушло с молотка за рекордные $65 млн
Столкновение автобуса и поезда в Баку: Погиб 13-летний подросток, 34 человека пострадали
Водитель рассказала подробности столкновения маршрутки и четырех авто в Москве
В Крыму запустили первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС
Netflix покажет фильмы, сюжет которых придумают зрители
«Хотелось бы посмотреть на Скрипаля»: Захарова прокомментировала очередные «правильные» выводы СМИ об инциденте в Солсбери
В Киеве призвали запретить понятие «русский мир»
Каждый пятый пенсионер должен банку более 100 тысяч рублей
Ле Пен назвала Азнавура "великим" и несравненным"
Ко Дню Сухопутных войск Минобороны опубликовало кадры испытаний боевых роботов
Иран планирует запустить три спутника до конца этого года
Референдум о смене названия Македонии признан несостоявшимся