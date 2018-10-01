2018-10-01T18:28:35+03:00
В мире

Столкновение автобуса и поезда в Баку: Погиб 13-летний подросток, 34 человека пострадали

Все пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести
Денис СУХОВ
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Столкновение автобуса и поезда в Баку: Погиб 13-летний подросток, 34 человека пострадалиСтолкновение автобуса и поезда в Баку: Погиб 13-летний подросток, 34 человека пострадалиФото: скриншот с видео
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В результате столкновения товарного поезда с пассажирским автобусом в азербайджанском Баку погиб 13-летний подросток, 34 человека пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Авария произошла 1 октября на железнодорожном переезде.

По данным местных СМИ, после столкновения с автобусом электровоз сошел с рельсов и протаранил стену здания, в котором находилось рабочее место дежурного по переезду. К счастью, за ним не последовалостальной состав — цистерны с нефтепродуктами. Последние устояли на путях и не перевернулись, в противном случае последствия аварии могли бы быть еще более серьезными.

Столкновение автобуса и поезда в Баку: Погиб 13-летний подросток, 34 человека пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал сайт «КП», ранее было возбуждено два уголовных дела по факту столкновения поезда «Ласточка» с пассажирским автобусом на перегоне между Зеленогорском и поселком Рощино под Санкт-Петербургом.

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Столкновение автобуса и поезда в Баку
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