2018-10-01T19:31:21+03:00
Политика

МИД РФ осудил командование KFOR за бездействие во время вторжения косовского спецназа в район озера Газиводе

Международные силы не предприняли никаких усилий для предотвращения провокации в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН, подчеркнула представитель ведомства Мария Захарова
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАССОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Михаил Джапаридзе/ ТАСС
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Москва осуждает бездействие Международных сил под руководством НАТО, отвечающих за безопасность в Автономном крае Косово и Метохия Республики Сербия — они не предприняли никаких усилий для предотвращения недавних провокаций косоваров на севере региона.

Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В частности она подчеркнула, что демонстративное вторжение косовского полицейского спецназа на населенный сербами север края противоречит текущим соглашениям между Приштиной и Белградом.

Дипломат подчеркнула, что силовые попытки косоваров установить контроль над сербскими районами края ведут к разжиганию межэтнической напряженности и лишают смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному урегулированию конфликта в регионе.

«Столь безответственное поведение косовских властей могло повлечь за собой новое кровопролитие в Косово, дестабилизацию в Балканском регионе в целом...Осуждаем в этой связи пассивное поведение Международных сил для Косово, которые не предприняли никаких действий, хотя в соответствии с имеющимся у них мандатом СБ ООН обязаны обеспечивать мир и безопасность в крае», - заключила Захарова.

Напомним, в 2008 году албанские структуры Косово провозгласили независимость от Сербии. Сербские власти вступили в переговоры с косоварами для облегчения жизни своих граждан в автономном крае, а также ради сближения с Евросоюзом.

Итогом консультаций при посредничестве Брюсселя стали два соглашения между Приштиной и Белградом: О принципах нормализации отношений и О сообществе сербских общин. Однако 4 августа Приштина не соблюла последний срок выполнения договоренностей, что привело к очередному витку напряженности в регионе.

В субботу, 29 сентября, около 60 бойцов косовского спецподразделения ROSU разместили свои позиции вблизи ГЭС «Газиводе» и прилегающего к ней аккумуляционного озера. Сообщалось, что они задерживали всех сербов, встречающихся на пути.

Большая часть озера Газиводе, как и сама гидроэлектростанция, находятся под контролем Белграда. В ответ на провокационные действия Приштины президент Сербии Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в полную боевую готовность.

В свою очередь командование KFOR подтвердило, что в районе ГЭС Газиводе находятся сотрудники, отвечавшие за охрану косовского лидера Хашима Тачи, и призвали стороны к спокойствию и сдержанности.

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