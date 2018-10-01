Американские ученые создали сеть для передачи телепатических сигналов

СЕГОДНЯ 20:36 2018-10-01T20:36:51+03:00

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Ученые из Вашингтонского университета создали первую в мире «телепатическую» сеть через которую ее участники смогли обмениваться информацией просто обдумывая ее.

С помощью созданных американскими исследователями датчиков транскраниальной магнитной стимуляции, они смогли передавать сигналы, исходящие от «ментальных собеседников» непосредственно в мозг - рассказывает научный журнал MIT.

Для реализации инновационной системы, названной BrainNet, ученые провели эксперимент. Троих участников разделили, посадив в разные комнаты, единственной связью между ними оставались провода электроэнцефалографические приборов, которые считывают информацию об активности мозга. Далее испытуемым включили на компьютерах обычный «тетрис», но с одной особенностью – два человека видели все игровое поле, а третий лишь его верхнюю часть – саму фигуру, но не знал, куда она может упасть. Решение о том, что нужно сделать с фигурой, переворачивать ее или нет, он принимал на основе полученных от остальных участников эксперимента «мозговых» сигналов.

По словам участника, сам импульс он ощущал, как своеобразную световую вспышку – если фигурку «тетриса» нужно было перевернуть, то вспышка возникала, если же переворачивать ее было не надо, то и сигнал, соответственно, не поступал.