Роскосмос исключил появление отверстия в корпусе «Союза» на производстве
Появление отверстия в борту космического корабля «Союз МС-09» из-за производственного брака исключается. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
По его словам, к такому выводу пришла комиссия по расследованию причин появления дыры в обшивке «Союза».
«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.
Он подчеркнул, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.
«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике», — пояснил глава Роскосмоса.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы вскрыть обшивку пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» и оценить полученный от просверленного в борту отверстия.
Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».