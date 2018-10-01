Роскосмос исключил появление отверстия в корпусе «Союза» на производстве

1 Окт. 23:58 2018-10-01T23:58:38+03:00

Комиссия пришла к выводу, что дыра была сделана в обшивке преднамеренно

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Появление отверстия в борту космического корабля «Союз МС-09» из-за производственного брака исключается. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, к такому выводу пришла комиссия по расследованию причин появления дыры в обшивке «Союза».

«Теперь остается версия преднамеренного воздействия. Где это было сделано, установит вторая комиссия, которая работает», — сказал Рогозин в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что по договоренности с НАСА он не может комментировать ход расследования до его завершения.

«Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях, скажу аккуратно — будет просто дыра в облике», — пояснил глава Роскосмоса.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что российские члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы вскрыть обшивку пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» и оценить полученный от просверленного в борту отверстия.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».