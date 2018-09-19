2018-09-19T01:20:26+03:00
Наука

Космонавты на МКС выйдут в отрытый космос и вскроют обшивку «Союза МС-09»

Овчинин и Прокопьев будут искать стружку и остатки герметика рядом с отверстием в борту корабля
Юлия ДИВЕЕВА
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Российские космонавты 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть корабль "Союз МС-09"Российские космонавты 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы осмотреть корабль "Союз МС-09"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские члены экипажа МКС Алексей Овчинин и Сергей Прокопьев 15 ноября выйдут в открытый космос, чтобы вскрыть обшивку пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» и оценить полученный от просверленного в борту отверстия. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Николай Севастьянов.

По его словам, выход в космос является плановым, но теперь к задачам космонавтов добавляется еще одна. Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев пояснил, что Овчинин и Прокопьев попробуют вскрыть снаружи экранно-вакуумную теплоизоляцию и микрометеоритную защиту корабля, чтобы посмотреть на отверстие и оценить его на наличие заусенцев.

Также исполнительный директор подчеркнул, что российские космонавты были готовы и к такой нештатной ситуации, хоть утечка кислорода считается очень серьезной проблемой.

«Но это расчетная нештатная ситуация. И поскольку мы на нее «рассчитываем», у нас есть определенная циклограмма, что делать если это возникнет и все средства для ликвидации», — отметил Крикалев.

Наши космонавты попробуют найти под обшивкой остатки герметика, которым отверстие могли залатать при производстве. На эту задачу может потребоваться не менее двух часов, передает РИА Новости.

Однако Крикалев отметил, что бытовой отсек корабля, в котором обнаружено отверстие, не предназначен для работы снаружи. Действия космонавтов при предстоящем выходе сейчас просчитываются на земле.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз».

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