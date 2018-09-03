Разгерметизация космического корабля "Союз" произошла из-за разгильдяйства на Земле

СЕГОДНЯ 13:16 2018-09-03T13:32:03+03:00

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Человеческий фактор стал причиной аварии, которая наделала переполох на Международной космической станции. Напомним, на прошлой неделе в ночь со среды на четверг, давление в отсеках МКС стало падать, станция начала терять атмосферу. Космонавты довольно быстро нашли утечку, воздух уходил в космос через отверстие диаметром 2 мм в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", он пристыковался к МКС в начале июня.

Дырку заклеили пластырем с эпоксидной смолой, и утечка прекратилась. Но откуда взялась эта пробоина? Первоначальная версия гласила о том, что дырку в корпусе космического корабля пробил микрометеорит. Однако как только появились фотографии пробоины, стало понятно, что эта гипотеза нежизнеспособна. Поскольку на снимке четко видно отверстие правильной формы, просверленное инструментом. В проделки местного домового и шалости инопланетян на борту МКС никто не верил, поэтому концы принялись искать на Земле.

Космонавты своими силами устранили утечку воздуха.Фото: NASA

В ходе расследования выяснилось, что причиной ЧП на орбите стало традиционное российское разгильдяйство. По сообщению РИА Новости, дырку в обшивке космического корабля "Союз МС-09" по ошибке просверлил рабочий Ракетно-космической корпорации «Энергия». Когда он понял, что совершил оплошность, то решил не придавать инцидент огласке и заклеил отверстие специальным клеем. Поэтому корабль прошел предполетные испытания на герметичность. Однако спустя 2 месяца после пребывания в космосе клей подсох, и атмосферное давление на станции постепенно выдавило пробку в космос.

Работа комиссии, которая расследует ЧП, еще продолжается.

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В ночь со среды на четверг, 30 августа, специалисты Центра управления полетами (ЦУП) обнаружили, что давление в отсеках Международной космической станции стало падать. Поскольку утечка была небольшой, космонавтов будить не стали. Однако к утру потери воздуха увеличились в 5 раз и достигли 4 миллиметра ртутного столба за 1 час. Экипажу приказали немедленно приступить к поиску места аварии. Для этого космонавты один за другим задраивали отсеки и следили за давлением воздуха. В итоге микротрещина размером в 2 миллиметра была обнаружена на стене бытового отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09». Он был пристыкован в МКС два месяца назад. В этом отсеке располагались системы обеспечения и, в частности, космический туалет (подробности)