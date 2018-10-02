2018-10-02T02:40:50+03:00
Политика

Макрон не принял отставку главы МВД Франции

В Париже заявили о доверии президента министру и его деятельности по борьбе с преступностью и терроризмом
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Франции Эмманюэль МакронПрезидент Франции Эмманюэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел страны Жерара Коллона. Об этом прессе сообщил сам глава МВД.

Он еще 18 сентября сообщил, что планирует оставить свой пост и принять участие в выборах мэра Лиона, которые пройдут в 2020 году. Однако СМИ связали его заявление с той критикой, которой подверглась его работа в направлении борьбы с преступностью и терроризмом в стране. Причем, недовольны Коллоном как правая, так и левая оппозиции.

Как пишет Le Figaro, отказ Макрона отправить главу МВД в отставку решительно свидетельствует о его доверии Коллону. Возможно президент таким образом решил пресечь все попытки дестабилизации и нападки на министра, который оставался под «огнем» критики даже после своего заявления о планах подать в отставку.

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