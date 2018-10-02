Макрон не принял отставку главы МВД Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался принять отставку министра внутренних дел страны Жерара Коллона. Об этом прессе сообщил сам глава МВД.
Он еще 18 сентября сообщил, что планирует оставить свой пост и принять участие в выборах мэра Лиона, которые пройдут в 2020 году. Однако СМИ связали его заявление с той критикой, которой подверглась его работа в направлении борьбы с преступностью и терроризмом в стране. Причем, недовольны Коллоном как правая, так и левая оппозиции.
Как пишет Le Figaro, отказ Макрона отправить главу МВД в отставку решительно свидетельствует о его доверии Коллону. Возможно президент таким образом решил пресечь все попытки дестабилизации и нападки на министра, который оставался под «огнем» критики даже после своего заявления о планах подать в отставку.