В США пожаловались на действия китайских ВМС

СЕГОДНЯ 06:04 2018-10-02T06:05:06+03:00

Военный корабль КНР слишком близко подошел к американском у эсминцу и создал опасную ситуацию

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Экипаж корабля ВМС Китая в Южно-Китайском море в минувшее воскресенье своими непрофессиональными действиями создал опасную ситуацию для эсминца США. Такое заявление сделал представитель Тихоокеанского флота ВМС США капитан Чарльз Браун.

По его словам, эсминец флота КНР Luyang приблизился к эсминцу ВМС США Decatur, когда совершал маневр вблизи рифа Гейвен. Кроме того, китайской судно продолжило совершать " все более агрессивные маневры, сопровождавшиеся предупреждениями в адрес Decatur с требованияеми покинуть район», передает телекомпания CNN.

Капитан США утверждает, что Luyang подошел к американскому кораблю на расстояние чуть более 41 метра. Экипаж Decatur был вынужден «совершить маневр, чтобы избежать столкновения».

Представитель Тихоокеанского флота подчеркнул, что США будут продолжать совершать операции по обеспечению свободы навигации в Южно-Китайском море.