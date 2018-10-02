Рогозин: Маск демпингует пусковые услуги и выдавливает с этого рынка Россию

СЕГОДНЯ 06:55 2018-10-02T06:56:21+03:00

Гендиректор Роскосмоса предложил сравнить по какой цене SpaceX продает "Фалькон" Пентагону, и по какой выходит с ними на рынок

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Роскосмосу сложно конкурировать с американской частной компанией SpaceX, потому что ее глава Илон Маск демпингует цены на пусковые услуги. Такое заявление сделал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Если вы посмотрите, по какой цене он продает "Фальконы" Пентагону и за сколько он выходит на рынок, то вы увидите чистый демпинг», - сказал он в эфире Первого канала.

По словам гендиректора Роскосмоса, американский миллиардер продает «пуски от 40 до 50, иногда от 50 до 60 миллионов долларов» только для того, чтобы выдавить с этого рынка Россию.

«Но от Пентагона он получает в среднем примерно 150 миллионов за каждый пуск. То есть, понимаете, ему доплачивают для того, чтобы он выходил на рынок с дешевым продуктом. И конечно Россия не может конкурировать», - пояснил Рогозин.

Он отметил, что в Роскосмосе осознают всю несправедливость складывающейся ситуации. Гендиректор сказал, что при этом считает Маска очень талантливым инженером и пиарщиком.

«Он умеет представить товар лицом, сделать конфетку из того, что… Ну, в общем, сделать конфетку», — сказал глава Роскосмоса.