В России вновь рассматривают вариант введения соцнормы энергопотребления

СЕГОДНЯ 07:32 2018-10-02T07:33:23+03:00

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Российское правительство рассматривает вариант введения в стране социальной нормы энергопотребления для населения, при которой оплата будет производиться по базовому тарифу, увеличивающемуся в случае превышения месячной планки.

Обсуждение соответствующей инициативы Минэнерго и Минэкономразвития прошло в рамках совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака. Сам политик уже поддержал данную идею.

Новая система подразумевает установление единой нормы в 300 кВт/ч в месяц по базовому тарифу, свыше - по повышенному, а больше 500 кВт/ч - "по экономически обоснованному". При этом объем будет фиксироваться не на каждого человека по отдельности, а на все домохозяйство. По данным заместителя главы Федеральной антимонопольной службы Виталия Королева, сейчас на человека в России приходится в среднем 89 кВт/ч в месяц.

Стоит отметить, что для отдельных категорий граждан правительство предусматривает субсидии. Однако в рамках этого уточнения кабмин может сократить количество потребительских категорий, считающихся населением. Сейчас сюда относятся садово-огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки, религиозные организации, жилье при воинских частях, тюрьмы и др. Поэтапно понижающий коэффициент может быть сведен с 0,7 до 1. Для жителей сел и квартир с электроплитами и электроотоплением это означает постепенную отмену льготных тарифов.

Как сообщает "Коммерсантъ", ведомства должны подготовить проекты соответствующих нормативных документов уже к 15 января 2019 года. Дальше будет проходить обсуждение.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в 2013 году соцнорму энергопотребления уже вводили в ряде регионов в рамках эксперимента. Однако результаты исследования оказались неоднозначными, и в 2014-м проект был заморожен.