Годовщина референдума в Каталонии: протестующие закидали полицию яйцами

СЕГОДНЯ 08:41 2018-10-02T08:41:56+03:00

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Акция сторонников независимости Каталонии, приуроченная к годовщине проведения референдума о выходе автономии из состава Испании, закончилась массовыми столкновениями протестующих с полицейскими.

В понедельник, 2 октября, несколько сотен людей провели шествие по центральным улицам Барселоны. Сначала акций была мирной, однако около здания парламента отдельные лица начали забрасывать правоохранителей яйцами, бутылками и жечь испанские флаги.

В какой-то момент протестующие смогли прорвать полицейской кордон и повалить защитное ограждение у здания парламента, которое позже было обклеено некими стикерами. Стражи порядка вынуждены были закрыться в одном из помещений, однако через некоторое время они покинули укрытие и применили силу в отношении активистов, передает газета El Pais.

О пострадавших пока не сообщается.

О пострадавших в результате беспорядков пока не сообщаетсяФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Напомним, что в октябре прошлого года в Каталонии состоялся референдум о независимости региона. Подавляющее большинство жителей автономии выступило за выход из состава Испании. Позже Каталонский парламент провозгласил независимость, однако Мадриду такой поворот событий не понравился. Власти временно ввели прямое управление регионом, а многих членов кабмина автономии подвергли уголовному преследованию.

Сайт kp.ru писал о том, что в ходе стартовавших в этом месяце акций протеста сторонники независимости Каталонии требовали освобождения политических заключенных (речь идет об организаторах того самого референдума), а также отставки главы правительства автономии Кима Торры и советника по внутренним делам Микеля Буча.