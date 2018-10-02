В Сингапуре россиянку ждет суд из-за нападения на полицейского

СЕГОДНЯ 11:25 2018-10-02T11:25:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд Сингапура предъявил россиянке Светлане Филимоновой обвинение в отказе подчиняться представителям полиции и нарушении общественного порядка.

27 мая 2017 года Светлана и ее муж австралиец Мэйлс Милан приняли чрезмерное количество алкоголя, после чего направились в местный клуб Altimate. Приблизительно за 10 минут за закрытия заведения, пара затеяла ссору и тем самым привлекла внимание посторонних. Вмешались сотрудники клуба. Мужа и жену пытались разнять, но в итоге Милан трижды ударил по лицу работника. Вскоре приехала полиция. Когда в дело вмешались правоохранительные органы, Филимонова попросила ее не трогать и дала пощечину одному из полицейских.

При попытках представителей власти сопроводить Светлану до лифта, девушка продолжала оказывать сопротивление.

"За ее действия в клубе Altimate в (небоскребе — ред.) One Raffles Place в мае прошлого года 29-летней Светлане Филимоновой во вторник (2 октября) предъявили обвинения в использовании физической силы по отношению к государственному служащему, выполнявшему свои обязанности, и нарушении общественного порядка в общественном месте", — сообщает газета Straits Times.

Филимоновой грозит штраф и тюремное заключение сроком до четырех лет за отказ подчиняться сотрудникам полиции. За нарушение общественного порядка Светлане и Мэйлсу может грозить штраф в размере двух тысяч долларов и срок до шести месяцев лишение свободы. Австралийцу также грозит до двух лет тюремного заключения и штраф в размере до пяти тысяч долларов за умышленное причинение вреда.

Как сообщает Straits Times, приговор будет вынесен 1 ноября текущего года.