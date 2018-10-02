СЕГОДНЯ 11:33 2018-10-02T11:33:40+03:00

Эта планка может быть повышена с 30 тысяч до 60 тысяч рублей

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В Госдуме предложили в два раза увеличить порог долгов, ограничивающий выезд за границу. Таким образом, эта планка может быть повышена с 30 тысяч до 60 тысяч рублей. Авторами инициативы, внесенной в нижнюю палату парламента во вторник, 2 октября, выступили депутаты от ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Вадим Деньгин, Борис Пайкин и Андрей Свинцов.

Напомним, за границу не выпускают россиян, не исполняющих обязательства, наложенные на них судом. Ранее порог по "невыездной сумме" составлял 10 тысяч рублей, но 1 октября 2017 он был увеличен до 30 тысяч рублей. Депутаты считают, что в нынешней экономической ситуации суммы в 30 тысяч и 10 тысяч рублей являются не столь значительными.

Также для должников, являющихся индивидуальными предпринимателями и не погасивших своим задолженности, предлагается повысить порог с 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

При этом предлагаемые поправки не затрагивают сумму «невыездного долга» по уплате алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и морального вреда, подчеркивается в пояснительной записке к законопроекту, передает РИА Новости.