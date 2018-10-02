2018-10-02T12:42:51+03:00
Общество

Причина смерти Романа Карцева: артист умер от остановки сердца

Сын актера Павел Кассинский раскрыл причину смерти Романа Карцева
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Артист Роман КарцевАртист Роман КарцевФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Причиной смерти Романа Карцева стала остановка сердца. Об этом сообщил источник, близкий к семье советского и российского народного артиста.

Подробности же случившегося с Романом Андреевичем рассказал его сын Павел Кассинский. По словам мужчины, около двух месяцев назад у Карцева случился инсульт.

"Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное. Три недели держали в искусственной коме. Старались, боролись. Ну что — 79 лет. Бороться в таком возрасте... " — цитирует газета "Известия" Кассинского.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, Роман Андреевич скончался в этот вторник, 2 октября, рано утром. Сначала о трагическом событии сообщила супруга русского писателя Михаила Жванецкого Наталья, а после информацию подтвердила внучка артиста Вероника Евстигнеева.

На момент смерти мужчине было 79 лет. В какой-то момент у него просто не выдержало сердце, передает ФАН.

Стоит отметить, что Роман Карцев попадал в больницу чуть ли не ежегодно. Так, в 2013 году он отметил на больничной койке свой день рождения, а в 2014-м поскользнулся на улице и повредил ногу и позвоночник.

Роман Карцев. Лучшие выступления.

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